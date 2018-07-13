Ülkemizin en büyük turizm limanlarından olan Kuşadası'nda eski Tariş alanı tartışmaları yeniden alevlendi. Nedeni ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin askıya çıkardığı imar planı.

Aydın'ın dünya çapındaki turizm limanı olan Kuşadası'nda eski Tariş alanı yine tartışma yarattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin askıya çıkardığı imar planında yeşil alan yerine ticari alan ve binaların yer alması tepkilerin başlıca nedeni.Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Handan Ersin de pek çok Kuşadalı gibi, askıya çıkarılan imar planına kuşkuyla yaklaşıyor.Mimarlar dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve Kuşadası'ndaki çeşitli platformlar plana tepki gösterdi. AKP'liler de imza kampanyası başlattı.Askıya çıkan imar planı değişikliğinde bu alanın ticaret alanı olacağı ve 13'üncü maddesinde de 5 kat yapılaşma izni yer alıyor.