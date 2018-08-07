Türkiye'nin başlıca turizm merkezlerinden Kuşadası'ndaki üst geçit endişe veriyor. Bazı taşıyıcı civatalarının somunları kayıp. Üstgeçit, yerinde yeller esen asansörleri yüzünden yaşlıların da korkulu rüyası.

Hızla akan trafik, ve karşıya geçmenin tek yolu olan üstgeçit. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bu üstgeçit, herkes için endişe, yaşlılar için ise çile kaynağı.



Yavansu Mahallesi'ndeki bu üstgeçit, Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmenin tek yolu. Sahildeki turistik tesislere ve deniz kıyısına buradan gidiliyor. Kuşadası merkezine gitmek için de bu geçitten toplu taşıma duraklarına ulaşmak gerekiyor. Turistler de bu üst geçidi kullanıyor. Ancak yaşlı ve engelliler için buradan geçebilmek, adeta bir dağa tırmanmak gibi.



Üst geçitte 2 adet asansör yeri inşaa edilmiş. Ama asansörler konulmamış. Yaşlılar için üst geçitten geçmek çileye dönüşüyor. Bedensel engellilerin ise çoğu üst geçidi kullanamıyor.



Üst geçitteki eksikler bununla da bitmiyor. Üst geçidi ayakta tutan bazı taşıyıcı civataların somunları kayıp. Bu durum, bir felakete davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar endişeli. Bu eksikleri giderecek bir yetkili arayan Kuşadalılar, muhatap bulamıyor. Çevre sakinleri, hem asansörlerin yapılmasını, hem de üzücü bir olay yaşanmadan eksik somunların takılmasını istiyor.



ulusal.com.tr

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK