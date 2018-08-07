Kanada'nın Riyad'a yanıtı
Kanada'nın Riyad'a yanıtı
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
Dolar diplomasiye endekslendi
Dolar diplomasiye endekslendi
YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri başladı

Kuşadası'nda ürküten üst geçit

Türkiye'nin başlıca turizm merkezlerinden Kuşadası'ndaki üst geçit endişe veriyor. Bazı taşıyıcı civatalarının somunları kayıp. Üstgeçit, yerinde yeller esen asansörleri yüzünden yaşlıların da korkulu rüyası.

Kuşadası'nda ürküten üst geçit

Hızla akan trafik, ve karşıya geçmenin tek yolu olan üstgeçit. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bu üstgeçit, herkes için endişe, yaşlılar için ise çile kaynağı.

Yavansu Mahallesi'ndeki bu üstgeçit, Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmenin tek yolu. Sahildeki turistik tesislere ve deniz kıyısına buradan gidiliyor. Kuşadası merkezine gitmek için de bu geçitten toplu taşıma duraklarına ulaşmak gerekiyor.  Turistler de bu üst geçidi kullanıyor. Ancak yaşlı ve engelliler için buradan geçebilmek, adeta bir dağa tırmanmak gibi.

Üst geçitte 2 adet asansör yeri inşaa edilmiş. Ama asansörler konulmamış. Yaşlılar için üst geçitten geçmek çileye dönüşüyor. Bedensel engellilerin ise çoğu üst geçidi kullanamıyor.

Üst geçitteki eksikler bununla da bitmiyor. Üst geçidi ayakta tutan bazı taşıyıcı civataların somunları kayıp. Bu durum, bir felakete davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar endişeli. Bu eksikleri giderecek bir yetkili arayan Kuşadalılar, muhatap bulamıyor. Çevre sakinleri, hem asansörlerin yapılmasını, hem de üzücü bir olay yaşanmadan eksik somunların takılmasını istiyor.

ulusal.com.tr
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

Etiketler; #kuşadası #üst geçit #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.