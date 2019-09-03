Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Gerekçeli kararı açıklandı
Gerekçeli kararı açıklandı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kuşadası’nda 44 göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda 44 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde deniz kıyısında bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si Orta Afrika, 30'u Kongo, 12'si Afganistan uyruklu 44 kişiyi yakaladı.

Bölgede arama yapan ekiplerce, 1 bot ve buna ait motor ele geçirildi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan M.D. ve E.İ, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #yasa dışı #yakalama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.