Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde deniz kıyısında bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.



Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si Orta Afrika, 30'u Kongo, 12'si Afganistan uyruklu 44 kişiyi yakaladı.



Bölgede arama yapan ekiplerce, 1 bot ve buna ait motor ele geçirildi.



Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan M.D. ve E.İ, emniyet müdürlüğüne götürüldü.