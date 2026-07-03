Kuşadası'nda kan donduran cinayet! Vurduktan sonra dakikalarca darbettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahla vurulan 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın dakikalarca darbedilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuşadası'nda kan donduran cinayet! Vurduktan sonra dakikalarca darbettiler
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Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta dün saat 05.45 sıralarında meydana geldi. 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş ile kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Büyüyen kavga sırasında gruptaki bir şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşun Ataş'ın koltuk altına isabet etti. Yaralanarak yere yığılan genç, silahlı saldırının hemen ardından kavgaya karıştığı grup tarafından dakikalarca darbedilmeye devam edildi. Aldığı yara ve darbelerin etkisiyle ağır yaralanan Ataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet anı ve sonrasında yaşananlar sokaktaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ataş'ın vurulma anı ve yere düştükten sonra uzun süre şiddete maruz kaldığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Olayın ardından bölgeye gelen bir kişinin eylemleri ise cinayetteki delil karartma çabasını ortaya çıkardı. Kayıtlara yansıyan detaylarda, bu şahsın yerde bir süre arama yaptığı, Abdulkadir Ataş'ın ölümüne neden olan kurşuna ait boş kovanı bularak cebine koyduğu ve olay yerinden uzaklaştığı saptandı.

YAKALANAN 7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı aydınlatmak için hızla soruşturma başlattı. Yürütülen operasyonlar kapsamında olaya karışan şüphelilerden A.K. İzmir'de; F.B., M.E.B., A.A., M.D., A.C. ve D.İ. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. İzmir'de yakalanan A.K., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.C. ve D.İ. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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