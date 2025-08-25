Kuşadası'nda taksici cinayetinde yeni gelişme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tuvalet meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından taksici Vural İşcen’i motosikletle takip edip defalarca bıçaklayarak öldüren S.G. isimli zanlı tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi’ne getirilen zanlının sakin tavırları dikkat çekti.

Olay, Kuşadası’nda meydana geldi. Seyyar parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G., taksi durağının tuvaletini kullanmak istedi. Ancak tuvalet anahtarı kendisine verilmedi. Bu nedenle taksi şoförü Vural İşcen ile tartışma yaşandı.

TAKİP EDİP DEFALARCA BIÇAKLADI

Polisin müdahalesiyle tartışma sona erdi ancak S.G., olay yerinden ayrıldıktan sonra taksici Vural İşcen’i motosikletle takip etmeye başladı. Müşteriyle seyir halindeki İşcen’i Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde durduran S.G., kendisine tuvalet anahtarını vermediği gerekçesiyle taksiciyi defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Vural İşcen, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra gözaltına alınan S.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın kuşadası taksici taksici cinayeti
