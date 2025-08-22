Kuşadası’nda vahşet! Seyyar parfümcü taksiciyi öldürdü

Olay, Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen seyyar parfümcü Sercan G., durağın tuvalet anahtarını istemek için taksici Vural İşcan ile tartıştı. Tartışmanın ardından İşcan, müşteri götürmek üzere mahalleden ayrıldı. Ancak Sercan G., motosikletiyle taksiciyi takip etti.

Nazilli Halk Pazarı önüne geldiklerinde müşterisini indiren İşcan, burada Sercan G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden yaralanan İşcan, araç telsiziyle duraktaki meslektaşlarına haber verdi.

Ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan taksici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Sercan G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.