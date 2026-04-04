Kuşadası'nda zehir tacirlerine operasyon: 25 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, kimlikleri önceden tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda detaylı aramalar gerçekleştirdi. Ekiplerin bulduğu yasa dışı maddeler arasında bin 102 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 9 adet sentetik hap ve 2 adet taş kubar yer aldı. Uyuşturucu üretiminde ve kullanımında değerlendirilen 1 adet iklimlendirme çadırı, 3 adet hassas terazi, 6 adet bong aparatı ile 4 adet esrar öğütme aparatı da ele geçirilen diğer materyaller oldu.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddelerin yanı sıra çeşitli silah ve mühimmatlar da bulundu. Güvenlik güçleri; 5 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirdi. Bu silahlara ait 79 adet tabanca fişeği ve 15 adet kuru sıkı fişek ile şüphelilerin kullandığı 5 adet laptopa incelenmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen tüm yasa dışı madde ve materyallere el konulurken, operasyon kapsamında yakalanan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.