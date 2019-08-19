Türkiye'nin eşsiz güzellikleri birer birer gün yüzüne çıkarılıyor. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yer alan Kuşça Peribaracaları turizme açılacağı günü bekliyor. Buldan'daki Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda ise yeni bir yapı ortaya çıkarıldı.

Zamana meydan okuyan Kuşça Peribacaları çölü andıran görüntüsü ile görenleri adeta büyülüyor.Yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluşan Peribacaları, turizme açılacağı günü bekliyor.Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık bölgenin en yakın zamanda turizme kazandırılmasını vurguladı.Arık, bölgenin korunması gerektiğine de dikkat çekiyor.Buldan'daki Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda ise milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşme ortaya çıkartıldı.Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman,40 kişilik ekiple 7 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte restorasyona devam ettiklerini söyledi.Çalışmalarda geçmiş dönemlerde meydana gelen deprem ve ardından yaşanan erozyonla oluşan toprak kademeli olarak temizleniyor.Çeşme alanında mermer, granit ve traverten sütunlarının olduğunu söyleyen Duman, yapının çok fazla benzeri olmadığına dikkat çekti.