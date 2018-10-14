Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Besicilere yem desteği kapsamında şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız." dedi.



Elazığ Şeker Fabrikasını ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, şeker fabrikasının 220 bin ton kapasitesi olmasına rağmen bunun sadece 150 bin tonunun karşılanabildiğini belirtti.



Bunun da kentte sulu tarımla ilgili eksiklerden kaynaklandığını, mevcut pancar üretiminin daha da artırılması için sulu tarımın geliştirilmesi ve su projelerinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Pakdemirli, sulama projelerine hız vereceklerini kaydetti.



Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Burada 27 bin ton şeker kotamız bulunmasına rağmen ancak 7,5 kilogramda bir şeker üretildiğini düşünürsek 20 bin ton şeker üretimi söz konusu. Besicilere iyi haberimiz var. Besicilere yem desteği kapsamında şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız. Bu sebeple besicilerimize yem alımında rahat bir nefes alabilmeleri ve enflasyon ile mücadelede böyle bir destek vermeyi uygun bulduk."