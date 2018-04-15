Bager Çalışçı... Muş'ta yaşıyor. 7 yaşında ve görme engeli var. Ancak o çok az insan görülebilen bir yeteneğe sahip.
Bager, absolut kulağa, yani kusurusuz kulağa sahip. Müzikte herkesin duyabildiği ses aralıklarını duyuyor ancak o bunları notaya da alabiliyor ve nota olarak karşılığını duyabiliyor.
Bu yeteneğini keşfetmesi ise kendisi gibi doğuştan görme engelli ve kusursuz kulağa sahip Müzik öğretmeni Caner Keser ile oldu.
Keser ve ailesinin 5 ay önce Muş'ta kurduğu sanat merkezinde bir araya geldi ikili. Keser, ünlü bir piyanist olmak isteyen Bager Çalışçı'nın hayallerine ortak oldu.
Bager'in yeteneğini geliştirebilmesi için ihtiyacı olanları da sıraları öğretmeni..
Bager Çalışçı'nın yeteneğinin keşfedilmesinde ve doğru yönlendirilmesindeki en büyük etken ise tabi ki ailesi.
"KUSURSUZ KULAK" BAGER
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