Kütahya'da 26 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç okullar tatil edildi.

Kütahya Valiliği Gediz ilçesi hariç kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.



Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda Gediz ilçesi hariç il genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.



Valilikten yapılan açıklama şöyle;

Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz İlçesi hariç il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.

Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır.





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