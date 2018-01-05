Emet ilçesinde vatandaşlar, asit sızdıran tankerleri protesto etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde vatandaşlar, asit sızdıran tankerleri protesto etmek için karayolunu kapattı.

Günlüce köyünde yaşayan bir grup vatandaş, dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerin tahliye vanası arızalanması sonucu Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit dökülmesine, tepki gösterdi.

Kütahya-Emet karayolunu bir süreliğine kapatan vatandaşlar, asit tankerlerinin bölgede tehlike saçtığını söyledi.

Günlüce Köyü muhtarı Adem İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin asit tankerlerinin geçtiği karayolu güzergahında olması nedeniyle sürekli tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Tankerlerin asit sızdırmasından dolayı hem çevrenin zarar gördüğünü hem de kazalar yaşandığını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Dün gece meydana gelen olayda tankerdeki 16 ton asit yaklaşık 20 kilometrelik yol güzergahına dökülerek, tahribata neden oldu. Yola dökülen asit nedeniyle dün gece ve bugün, iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi yaralandı. Biz buradan asit tankerlerinin geçmesini istemiyoruz. Yoldan geçen tankerlerin büyük bölümü asit sızdırıyor. Yağmur yağdığında ise bu kimyasal maddeler yayılarak, tarım alanlarını zehirliyor. Dolayısıyla insanların yanı sıra hayvanlar bundan zarar görüyor."

Öte yandan,Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.



Yola dökülen asit bir trafik kazasına daha neden oldu

Dün gece yola dökülen asidin neden olduğu ve 3 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının yaşandığı Köprücek köyü yakınlarında, Kadir Korkut'un kullandığı 43 SD 874 plakalı otomobil, yoldaki asit nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.