Emet ilçesinde sivil toplum örgütleri, asit sızdıran tankerleri protesto etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, bazı sivil toplum örgütleri, asit sızdıran tankerleri protesto etti.



Köprücek köyüne araçlarıyla konvoy halinde gelen ilçedeki bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, önceki gün akşam saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerin tahliye vanası arızalanması sonucu Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit dökülmesine, tepki gösterdi.



Emet Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı, burada yaptığı açıklamada, asit tankerlerinin bölgede tehlike saçtığını ve bu duruma biran önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.



Tankerlerdeki asidin hem çevreye hem de yola zarar verdiğini belirten Elmacı, şöyle konuştu:

"Yola dökülen asit nedeniyle son iki günde, iki ayrı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 4 kişi yaralandı. Biz buradan asit tankerlerinin geçmesini istemiyoruz. Yoldan geçen tankerlerin büyük bölümü asit sızdırıyor. Asit tankerlerinin geçtiği yol güzergahlarındaki yerleşim merkezleri her zaman risk altında. Devletimizin biran önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz."



Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı protesto eylemi, yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Önceki gün bir asit tankerinin tahliye vanasında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 kilometre boyunca yola asit dökülmüştü. Dökülen asit ise 4 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazasına neden olmuştu.



