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Kütahya'da bir kişi havuzda boğuldu

 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ömer Şener termal tesisteki havuzda boğuldu.

Kütahya'da bir kişi havuzda boğuldu

Alınan bilgiye göre, Ömer Şener (21), arkadaşlarıyla ilçedeki bir termal tesisteki havuza gitti.

Havuza giren Şener'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları görevlilerden yardım istedi.

Görevliler ve arkadaşları tarafından havuzdan çıkarılan Şener'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tavşanlı #ölüm #Kütahya #boğulma
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