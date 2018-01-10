Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek beldesi istikametine giden yük treni, Ömerbey Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Hasan ile eşi Nimet Esmer, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tavşanlı ilçesinde, yük treninin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.