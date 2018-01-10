Tavşanlı ilçesinde, yük treninin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek beldesi istikametine giden yük treni, Ömerbey Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı.



Kazada yaralanan sürücü Hasan ile eşi Nimet Esmer, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.