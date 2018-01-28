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Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Aslanapa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü, hastaneye kaldırılan 2 torununun durumu ciddiyetini koruyor.

Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü, hastaneye kaldırılan 2 torununun durumu ciddiyetini koruyor.

Yalnızsaray Mahallesi'nde yaşayan Havva (86), Kübra (21) ve Ahmet Sarı (15), yakınları tarafından aynı odada baygın halde bulundu.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Havva Sarı kurtarılamadı.

Torunları Kübra ve Ahmet Sarı'nın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #soba #Kütahya #karbonmonoksit #Aslanapa
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