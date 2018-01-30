Tavşanlı ilçesinde aralarında muhtarlar ve gazilerin de yer aldığı 227 kişi, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aralarında muhtarlar ve gazilerin de yer aldığı 227 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Tavşanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Çelebi, askerlik şubesine dilekçe veren gönüllüler adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini belirtti.

Devletin aldığı kararların arkasında olduklarını ifade eden Çelebi, Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterildiğini, harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

Çelebi, "Terör hedeflerine yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatına destek ve kararlılığımızı, göreve hazır olduğumuzu bildirmek için buradayız." dedi.



Harekata sendika üyelerinden destek

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Büro Memur-Sen Şubesi üyeleri, muharip gaziler ve muhtarlar da Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.

Büro Memur-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin hiçbir zaman savaştan yana olmadığını, her zaman barış ve adaletten yana olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Şanlı ve kahraman ordumuzun yaptığı bu harekat, teröre karşı, teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Bu harekat ülkemizin güney sınırında sözde bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek, Afrin'den Akdeniz'e inecek bir terör koridorunu engellemek için yapılmıştır. Bu harekat, barış ve adalet için yapılan bir harekattır. Bu harekat aynı zamanda zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerinin özgürlüğü, PYD/PKK tarafından sürülen diğer toplulukların da yurtlarına kavuşmaları anlamına gelmektedir."

Yıldız, gerek duyulması halinde teşkilat olarak cepheye koşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından harekatta şehit olan askerler için dua okundu.