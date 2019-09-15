banner977

banner1066

Kütahya'da orman yangını

Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.

YURT 15.09.2019, 13:39
Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.

Sudöşeği köyü yakınında Korucuk mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle destek verildi.

Ekipler, 8 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kaynak: AA
#Kütahya
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P