Kütahya'da orman yangını
Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.
YURT 15.09.2019, 13:39
Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.
Sudöşeği köyü yakınında Korucuk mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle destek verildi.
Ekipler, 8 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Kaynak: AA
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