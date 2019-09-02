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Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Kütahya'da ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden yakınlarıyla Sırören köyü civarındaki ormanlık alana pikniğe gelen Müzeyyen Turan (83), abdest almak için yakındaki çeşmeye gitti.
Geri dönmemesi üzerine yakınları Turan'ı aramaya başladı.

Tüm çabalara rağmen yaşlı kadının bulunamaması üzerine durum, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, köylülerin de yardımıyla ormanlık alanda başlattığı arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Çevre illerden takviye ekipler geldi
Afyonkarahisar'dan AFAD'ın köpekli arama kurtarma ekibi, Eskişehir AKUT'tan iz takip köpekli arama kurtarma ekibi ile jandarmanın iz takip köpekli ekibi arama çalışmalarına katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde arama çalışmaları sürerken kadının Hamidiye Kızılcaören köyünde olduğu ihbarı alındı.
Bunun üzerine eve giden AFAD ekipleri, yaşlı kadını sığındığı evde buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #arama #kadın #kayıp #Kütahya #orman
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