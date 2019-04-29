Kütahya'da bir kişi, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlere ateş açtı. Olayda iki kişi yaralandı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Top oynayan gençlere ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı. Olay Kütahya'da yaşandı.



K.D., Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere, gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.



Vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki Binali Parlak ve 14 yaşındaki Buğra Karazeybek yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, hasteneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.





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