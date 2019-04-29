banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kütahya'da top oynayan gençlere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da bir kişi, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlere ateş açtı. Olayda iki kişi yaralandı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya'da top oynayan gençlere ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Top oynayan gençlere ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı. Olay Kütahya'da yaşandı.

K.D., Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere, gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki Binali Parlak ve 14 yaşındaki Buğra Karazeybek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, hasteneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kütahya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.