Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı

Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, E.O, R.A, İ.K, K.Y. ve B.C. tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlenmiş, 13'ü Kütahya'da 1'i Edirne'de 14 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 muşta, 400 gram kubar esrar ve bahisten kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirilmişti.



