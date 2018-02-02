Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD: 3.5
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin Hisarcık'ta meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'a verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtildi.
Depremin yerin 6 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
ulusal.com.tr
Saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.