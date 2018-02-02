Saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.





AFAD: 3.5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin Hisarcık'ta meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'a verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtildi.

Depremin yerin 6 km derinliğinde olduğunu duyurdu.



ulusal.com.tr