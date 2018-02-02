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Kütahya Emet'te deprem (2 Şubat son depremler)

Saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya Emet'te deprem (2 Şubat son depremler)

Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 03:44'te Kütahya Emet'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.


AFAD: 3.5
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin Hisarcık'ta meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'a verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirtildi.
Depremin yerin 6 km derinliğinde olduğunu duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kütahya #deprem #son depremler
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