Kütahya sabaha depremle uyandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesi sabah saat 06.49’da 4,1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremin merkez üssü Simav olarak açıklanırken, sarsıntının 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı kısa süreli panik yaratırken, vatandaşların bir kısmı evlerinden çıkarak güvenli alanlara geçti. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen deprem, başta Kütahya merkez olmak üzere çevre ilçelerden ve yakın illerden de hissedildi.

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD’ın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 06.49’da, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem, yerin 10,4 kilometre derinliğinde kaydedilmiştir.”

Açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği, ancak saha taramalarının devam ettiği belirtildi.