Kütahya Simav’da art arda 5 deprem meydana geldi: Naci Görür’den ilk açıklama

Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.5 ve 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 28 Eylül 2025 günü art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 12.59’da 5.4 (Mw) büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.

Ardından saat 13.05’te 3.6 (Ml) büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin derinliği 11.02 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 13.12’de 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı 10.59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 13.34’te ise 3.6 (Ml) büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Derinliği 11.33 kilometre olarak bildirildi.

Son olarak saat 13.38’de 3.5 (Ml) büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem 12.47 kilometre derinlikte kayıtlara geçti.

Depremlerin merkez üssü Simav olarak açıklanırken, sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir olumsuzluk bildirilmedi.

NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Simav’daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun.”

naci görür deprem
