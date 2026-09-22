Kütahya'da 2 gündür kayıp gece bekçisinden acı haber! Ormanlık alanda ölü bulundu

Devekayası mevkiinde bulunan özel bir şirkette gece bekçisi olarak görev yapan, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki Hikmet Uzuncan, 2 gün önce aniden ortadan kaybolmuştu. Edinilen bilgilere göre Uzuncan'dan en son, Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda haber alınabilmişti. Uzuncan o sırada kullandığı 43 AAB 315 plakalı beyaz renkli Tofaş Şahin marka otomobille görüntülenmişti.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle ekiplere kara aramasının yanı sıra dron da destek verdi.

DRONLA DESTEKLENEN ARAMA SONUÇ VERDİ

Uzuncan'ı bulmaya yönelik çalışmalar iki gün boyunca aralıksız sürdü. Bugün akşam saatlerine gelindiğinde, jandarma ekipleri Uzuncan'ın en son görüldüğü noktaya yakın Kuruca mevkiindeki ormanlık alanda yaptıkları detaylı taramayı derinleştirdi. Bu arama sırasında Uzuncan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Ekipler, cesedin bulunduğu ormanlık alanda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından Hikmet Uzuncan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.