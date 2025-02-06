Kütahya'da alevler geceyi aydınlattı: Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kütahya'da alevler geceyi aydınlattı: Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
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Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde gece saatlerinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu’nun yalnız yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangın yaklaşık iki saat sonra söndürülebildi. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası içeri giren ekipler, Mehmet Tolu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tolu’nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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