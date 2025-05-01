Kütahya'da bir deprem daha: AFAD son depremleri sıraladı!

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kütahya'da bir deprem daha: AFAD son depremleri sıraladı!
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KÜTAHYA'DA DEPREM
Saat 20:07'de Kütahya Simav'da 3.8 büyüklüğünde 10.69 km derinliğinde deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA DEPREM
Saat 17:43'de Antalya Serik'te 3.9 büyüklüğünde 93.98 km derinliğinde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'da saat 14:38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Saat 13:23'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde 7.82 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

01-05-2025 20:07:37 - 3.8 - Simav (Kütahya) - 10.69

01-05-2025 17:43:44 - 3.9 - Serik (Antalya) - 93.98

01-05-2025 14:38:31 - 4.2 - Simav (Kütahya) - 10.66

01-05-2025 13:23:48 - 4.0 - Ege Denizi - 7.82

01-05-2025 11:30:44 - 3.5 - Kadirli (Osmaniye) - 6.98

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