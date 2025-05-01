Kütahya'da deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.55 kilometre altında gerçekleşen depren, saat 14:38'de kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kütahya'da deprem!
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.55 kilometre altında gerçekleşen depren, saat 14:38'de kaydedildi.

Kütahya deprem
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