Kütahya'da deprem!
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.55 kilometre altında gerçekleşen depren, saat 14:38'de kaydedildi.
Yayınlanma:
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.55 kilometre altında gerçekleşen depren, saat 14:38'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi