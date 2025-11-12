Kütahya’da deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 19.25’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssü 39.25694 kuzey enlemi ve 28.95167 doğu boylamı olarak kaydedildi.

