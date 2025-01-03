Kütahya'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kütahya'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mustafa D. idaresindeki 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Resim : 1

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Oğuzhan Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Mustafa D, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kütahya trafik kazası
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