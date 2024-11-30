Kütahya'da feci kaza! Jandarma personeli hayatını kaybetti

Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şair Şeyhi Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki jandarma personeli Sinan Yener'in kullandığı 16 BMB 868 plakalı motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Sinan Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilecik'te görevli jandarma personeli olduğu öğrenilen Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.