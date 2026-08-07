Kütahya'da film gibi kurtarma operasyonu! Çöp evde hareketsiz halde bulundu

Kütahya'da yalnız yaşayan ve komşularının iki gündür haber alamayarak ihbarda bulunduğu 72 yaşındaki Şerife D., evindeki çöp yığınlarının arasında hareketsiz halde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kütahya'da film gibi kurtarma operasyonu! Çöp evde hareketsiz halde bulundu
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Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin kapısına bırakılan yemeklerin iki gün boyunca alınmadığını fark eden duyarlı komşuları, hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese vakit kaybetmeden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye balkondan girdi, çöp yığınlarının arasında bulundu

Adrese ulaşan ekiplerin kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamaması üzerine itfaiye görevlileri daireye balkondan girdi. Evin içerisine giren ekipler, adeta çöp eve dönüşen dairedeki yığınların arasında yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin evde yaptığı incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya Belediyesi ekipleri adrese gelerek çöp evde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

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