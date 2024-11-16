Kütahya'da iki tırın çarpıştığı kaza

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki tırın çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan sürücüler, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kütahya'da iki tırın çarpıştığı kaza
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Altıntaş - Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kenan Akçay yönetimindeki 06 DRZ 153 plakalı gazbeton yüklü tır, aynı yöne giden Fuat Sarıışık'ın kullandığı 03 BS 299 plakalı tıra çarptı.

Kütahya'da iki tırın çarpıştığı kaza - Resim : 1

Tırların çarpıştığı kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Tırın kabininde sıkışan sürücü Kenan Akçay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Kenan Akçay ve Fuat Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kenan Akçay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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