Kütahya'da kayıp alarmı: 15 yaşındaki Cemre Nur’dan haber alınamıyor!

Tavşanlı'da yaşayan 15 yaşındaki Cemre Nur Durna, dün sabah saat 09.30 sularında evinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde kızlarının ikametgaha dönmemesi ve cep telefonu üzerinden de iletişim kurulamaması üzerine endişeye kapılan aile, durumu hızla emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan kayıp ihbarının ardından polis ekipleri harekete geçerek ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE İNCELENİYOR

Emniyet birimleri, arama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1,70 metre boyunda olduğu belirtilen Durna'nın eşkal bilgilerini sahadaki tüm ekiplere iletti. Çalışmaları derinleştiren yetkililer, şehrin giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere otobüs terminali ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hem emniyet yetkilileri hem de aile, arama çalışmalarına destek olması amacıyla kamuoyuna çağrıda bulundu. Cemre Nur Durna'yı gören veya nerede olabileceğine dair bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın polis merkezine başvurmaları istendi. Güvenlik güçlerinin ilçedeki arama çalışmaları devam ediyor.