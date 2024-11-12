Kütahya'da otomobil sulama kanalına devrildi

Kütahya'da trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kütahya'da otomobil sulama kanalına devrildi
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Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 DKS 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bölücek ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri arasındaki sulama kanalına devrildi.

Kütahya'da otomobil sulama kanalına devrildi - Resim : 1

Çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'da otomobil sulama kanalına devrildi - Resim : 2

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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