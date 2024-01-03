Kütahya'da Sahipsiz Köpekler Küçükbaş Hayvanları Telef Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahipsiz köpekler bir ağıla girdi, 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Kütahya'da Sahipsiz Köpekler Küçükbaş Hayvanları Telef Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde ağıla giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.

Saldırıda küçükbaş hayvanlardan 20'si telef oldu. Birçoğu da yaralı.

Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ağıla giderecek inceleme yaptı.

Besici Levent Güdücü'nün geçim kaynağı olan hayvanlarını köpekler telef etti. Güdücü, gazetecilere, sahipsiz köpek sürüsünün ağılın kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdiklerini ve hayvanları parçalayarak telef ettiğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kütahya # sahipsiz köpek # köpek saldırısı
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