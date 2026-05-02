Kütahya'da sokak köpeği saldırısı: Yaralanan arkadaşını sırtında taşıdı!

Olay, ilkokul öğrencilerinin okul çıkışında yol kenarında gördükleri bir kediyi sevdikleri sırada meydana geldi. Çocuklar, bu esnada 3-4 sokak köpeğinin havlayarak üzerlerine doğru koştuğunu fark etti. Köpeklerin saldırısı üzerine büyük panik yaşayan öğrencilerden Abdülaziz Buroğlu olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçış sırasında dengesini kaybederek yere düşen ve başından yaralanan çocuğun yardımına okul arkadaşı yetişti. Yaşına rağmen büyük bir fedakarlık sergileyen Abdülhamid Aksu, yaralanan arkadaşını geride bırakmayarak güvenli bir şekilde evine ulaştırmayı başardı.

"DAHA KÖTÜ BİR SONUÇ DOĞABİLİRDİ"

Yaralanan çocuğun babası Abdülkadir Buroğlu, oğlunu vakit kaybetmeden Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından yaşadıkları mağduriyeti anlatan baba Buroğlu, yetkililere şu sözlerle seslendi: "Çocuğumun arkadaşı onu sırtlayıp eve kadar getirmiş. Daha kötü bir sonuç da doğabilirdi. 112'yi arayarak köpeklerin toplanmasını istedik ancak köpekler hala sokaklarda gezmeye devam ediyor. Yetkililerden bu duruma kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Çocuklarımız okula giderken korku yaşamamalı"

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Abdülaziz Buroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede yaşanan bu olayın yankıları sürerken, Tavşanlı Belediyesi ekiplerinin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları da devam ediyor. Belediye yetkilileri; ilçe genelinde sahipsiz köpeklerin yakalanarak barınaklara götürülmesi, kısırlaştırılması ve gerekli rehabilitasyon işlemlerine dair yürütülen rutin çalışmaların, çevre ve toplum sağlığı gözetilerek titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Mahalle sakinleri ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin bir an önce artırılmasını bekliyor.