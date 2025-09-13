Kütahya’da yol kontrolünde feci kaza: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

Kütahya’nın Çavdarhisar yolunda yol kontrolü sırasında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu. Kazada bir otomobil sürücüsü ile eşi ve çocuğu da yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kütahya’da yol kontrolünde feci kaza: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
Yayınlanma:

Kaza, Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Takla atan otomobil, yol kontrolünde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptı. Araç, Yeşil’i sürükledikten sonra şarampole devrildi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in şehit olduğu belirlendi.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit Yücel Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 26 yaşındaki Uzman Çavuş’un yarın memleketi Manisa’da defnedileceği öğrenildi.

Kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların güncel faiz oranlarıKredi çekecekler dikkat! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların güncel faiz oranlarıEkonomi
Sağlık Bakanı duyurdu: 17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldıSağlık Bakanı duyurdu: 17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya şehit
Günün Manşetleri
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!
Çok Okunanlar
Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekecekler dikkat!
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Altın uçuşta, yeni rekorlar masada!
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına kritik uyarı İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına kritik uyarı