Kütahya’da yol kontrolünde feci kaza: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

Kaza, Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Takla atan otomobil, yol kontrolünde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptı. Araç, Yeşil’i sürükledikten sonra şarampole devrildi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in şehit olduğu belirlendi.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit Yücel Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 26 yaşındaki Uzman Çavuş’un yarın memleketi Manisa’da defnedileceği öğrenildi.