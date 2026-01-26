Kütahya'dan kahreden haber: Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Olay, Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Tuba Dinç, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirdi.

KAYALIK BÖLGEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kayıp genç kızı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalarını genç kızın en son görüldüğü kayalık alanda yoğunlaştırdı. Yaklaşık üç saat süren aramaların sonucunda Tuba Dinç'in cansız bedenine dere kenarında ulaşıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dinç'in, bölgedeki kayalıklardan atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.