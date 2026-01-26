Kütahya'dan kahreden haber: Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu lise öğrencisi genç kız için ekipler seferber oldu. Saatler süren arama çalışmaları sonucu kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kütahya'dan kahreden haber: Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:

Olay, Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Tuba Dinç, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirdi.

KAYALIK BÖLGEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kayıp genç kızı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalarını genç kızın en son görüldüğü kayalık alanda yoğunlaştırdı. Yaklaşık üç saat süren aramaların sonucunda Tuba Dinç'in cansız bedenine dere kenarında ulaşıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dinç'in, bölgedeki kayalıklardan atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Marketlerde 'etiket' avı başladı! Fiyatı şişirene, indirim yalanı yapana rekor ceza yoldaMarketlerde 'etiket' avı başladı! Fiyatı şişirene, indirim yalanı yapana rekor ceza yoldaYurt
Sabah evden çıktı, sırra kadem bastı! 2 çocuk annesinden 5 gündür iz yokSabah evden çıktı, sırra kadem bastı! 2 çocuk annesinden 5 gündür iz yokYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya
Günün Manşetleri
"Milli Ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"
Emniyet binasına saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı
Narkokapan-İzmir bilançosu: Suçlar %30,8 azaldı
Anne, baba ve küçük çocukları evde ölü bulundu
Barış Turgut suç örgütü çökertildi!
50 yıl önce düşen THY uçağına ait parçalar bulundu
ABD’de hükümet kapanma eşiğinde
Şişli'de başı kesik kadın cesedi bulunmuştu...
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Altın durdurulamıyor! Altın durdurulamıyor!
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Bir araba parası kadar fark ödemeyin! Bir araba parası kadar fark ödemeyin!