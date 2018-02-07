Muğla Köyceğiz'de zenginleştirilmiş kütüphane, yani "Z-Kütüphanesi" açıldı. Kütüphaneye Şırnak'ta şehit olan Özel Harekât Polisi Sefa Altınsoy’un adı verildi.

Terörle mücadelede şehit olan kahramanların isimleri yaşatılıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü öncülüğünde 81 ilde Z-Kütüphaneleri açıldı. Diğer bir adıyla zenginleştirilmiş kütüphanelere de şehitlerin isimleri verildi.



Muğla Köyceğiz'de açılan Z-kütüphaneye Şırnak'ta şehit olan Özel Harekat Polisi Sefa Altınsoy’un ismi verildi.



Kütüphanede yok yok. Bilgisayar, internet gibi hizmetler de sunuluyor.



Bu proje ile özellikle ilkokul çağında çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor.







ulusal.com.tr