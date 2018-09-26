Kara kış erken geldi. Trakya'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar 8 derece birden düştü. Soğuk havanın etkisi altındaki Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde Cuma sabahına kadar kuvvetli fırtına alarmı verildi.

Hava sıcaklıkları aniden düştü, kuvvetli sağanaklardan sonra fırtına uyarısı geldi.



Balkanlardan yurda giren soğuk hava dalgası Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'yu etkisi altına aldı. Eylül'ün son günlerinde Şubat ayını yaşayan vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı.



Kuvvetli sağanak geçişlerinin görüldüğü bölgelerimizde dün geceden beri fırtına etkisini sürdürüyor...



Karadeniz üzerinden esen poyraz kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtınaya dönüştü.



Hızı saatte 100 km bulan fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Kuvvetli fırtına Cuma sabahının ilk ışıklarına kadar sürecek. Kuvvetli yağışlar ise Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'de etkili olmaya devam edecek.



ulusal.com.tr