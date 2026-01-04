Kuvvetli fırtına geliyor! Meteorolojiden İstanbul dahil 14 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Marmara Bölgesi’nde lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarının yükseldiği, rüzgârın ise zaman zaman 40 ila 70 kilometre/saat hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege’nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinde yağış, diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun’un iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, bununla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altında seyrederken kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini belirterek; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller şunlar oldu:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.