Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak! Meteoroloji il il saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mayıs 2026 Pazar günü için kritik hava tahmin raporunu yayımladı.
Hafta sonunun son gününde yurdun çok büyük bir bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girerken, özellikle batı ve kuzey bölgeler için "turuncu" ve "sarı" kodlu kuvvetli yağış ile rüzgar uyarıları peş peşe geldi.
⚠️ METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE "KUVVETLİ" UYARILAR
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında azalacak. Yağış ve rüzgarın aynı anda vuracağı bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliği adına tedbirli olması istendi.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi (Ankara ve Eskişehir dahil) ile Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı alarm verildi.
🌤️ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
📍 MARMARA BÖLGESİ
Çanakkale hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere doğu kesimlerde yağışlar yerel olarak çok kuvvetli hissettirecek.
İSTANBUL: 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAKARYA: 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE: 20°C Parçalı ve çok bulutlu.
📍 EGE BÖLGESİ
İç ve kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kütahya'nın kuzeyinde yağışlar kuvvetli, güneyinde ise fırtına etkili.
İZMİR: 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AFYONKARAHİSAR: 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.
DENİZLİ: 27°C / MUĞLA: 24°C
📍 AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Isparta ve Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
ANTALYA: 25°C Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak yağışlı.
ADANA: 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
📍 İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Konya ve Karaman hariç bölge genelinde yağış var. Başkent Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yağışların kuzey kesimlerde yerel olarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
ANKARA: 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
KONYA: 25°C Parçalı ve çok bulutlu.
📍 KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karaddeniz'in tamamında (Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak) yağışlar gün boyu yerel kuvvetli olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise (Artvin hariç) öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Amasya çevrelerinde şiddetini artıracak.
BOLU: 20°C / ZONGULDAK: 21°C (Kuvvetli yağışlı)
SAMSUN: 22°C / AMASYA: 23°C (Akşam saatlerinde kuvvetli)
TRABZON: 20°C (Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı)
📍 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Malatya ve Bingöl çevreleri yağışlı. Güneydoğu Anadolu'da ise pazar gecesinden itibaren Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak geçişleri başlayacak.
ERZURUM: 17°C / VAN: 17°C (Öğleden sonra sağanak yağışlı)
DİYARBAKIR: 26°C / ŞANLIURFA: 28°C (Parçalı bulutlu)