Kuvvetli yağış ve olumsuz kış koşulları yurdu etkisi altına aldı. Antalya'da ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde su baskınları yaşandı. Meteorolojiden Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'ın doğusu için kuvvetli yağış, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan için kar yağışı uyarısı geldi.

Olumsuz kış koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya'da kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı.



Sel nedeniyle Hisarçandır karayolu ikiye bölündü. 8 araç yolda mahsur kaldı. Araçları Karayolları ekipleri kurtardı.



Kemer ilçesinde Ağva deresi taştı, bir köprü su altında kaldı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.



Yağış Muğla'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Araçlar mahsur kaldı. İlçede çok sayıda evi su bastı.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'ın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Aniden oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Ardahan ve Kars'ta sis ve soğuk hava etkili. Sis nedeniyle Ankara-Ağrı uçak seferleri iptal edildi.



ulusal.com.tr