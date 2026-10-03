Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda: Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bursa: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu



