Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda: Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 3 Ekim 2026 Cumartesi gününe ilişkin güncel hava durumu raporu yayımlandı.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtına bekleniyor.
BÖLGESEL HAVA DURUMU VE İL İL SICAKLIK TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bursa: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İzmir: 25°C, Parçalı bulutlu
Muğla: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 16°C, Parçalı bulutlu
Uşak: 19°C, Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay kıyılarında sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Antalya: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
Hatay: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Isparta: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 17°C, Parçalı bulutlu
Eskişehir: 19°C, Parçalı bulutlu
Konya: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Zonguldak: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Samsun: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Rize: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Amasya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kars: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Malatya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Van: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Gaziantep: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Siirt: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı