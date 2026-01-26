Kuyu faciasında kahreden detay: Babasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, metan gazı dolu kuyuya düşen babasını kurtarmak isterken zehirlenerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Efe Akpınar, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Halitpaşa Mahallesi Kumyaka yolu üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evindeki su kuyusunda çalışan baba Seçkin Akpınar'ın fenalaştığını gören oğlu Efe Akpınar, hiç düşünmeden yardıma koştu.
Babasını kuyudan çıkarmayı başaran 17 yaşındaki genç, kuyuda biriken metan gazına maruz kalarak zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, 112 Acil Servis ambulansıyla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Babasını kurtarıp genç yaşta hayata veda eden Efe Akpınar için Halitpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Camii'de tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akpınar'ın naaşı Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Akpınar ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende acılı aile ve sevenleri, evin tek çocuğu olan Efe'ye son görevlerini yerine getirdi.