Kuyu temizliği sırasında facia! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, tarımsal sulama kuyusunda temizlik yaptığı esnada elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Metehan Temel yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuyu temizliği sırasında facia! Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylasında meydana geldi. Bölgedeki tarımsal sulamada kullanılan bir kuyuda temizleme çalışması yürüten 27 yaşındaki Metehan Temel, işlemler sırasında aniden elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi ve ihbarı üzerine bölgeye acilen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan Temel'e ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Durumu kritik olan genç, vakit kaybetmeden ambulansa alınarak Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Temel, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

RESMİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

27 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından hastane ve olay yerinde gerekli işlemler yapıldı. Yaşanan bu can kaybı ile ilgili yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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