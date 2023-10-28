Kuyucak Kültür Evi Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

İlçe kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaptığı Kuyucak Belediyesi Kültür Evi törenle hizmet girdi. Yaklaşık 200 yıllık 2 katlı konak aslına uygun restore edilen Kuyucak Kültür Evi 1800’lü yıllarda Maden Direktörü Devineli Veysel Efendi (Özhan Efendi) tarafından inşa edildi. Açılışa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Mehmet Çömden, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Kadın Kolları İl başkanı Ebru Alp Kayır, AK Parti İlçe Kadın Kolları başkanı Hatice Gabalcı, Aydın AK Parti kurucu il Başkanı ve 22 dönem eski milletvekili Ahmet Rıza Acar, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akıncıoğlu, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

8 Odayla Kuyucak Kültürü Tanıtıldı

Adnan Menderes Müzesi’nde görevli Doktorant Bircan Cangül Kültür Evi’ni düzenlemek için Kuyucak’ın 36 mahalleyi gezerek sergilenmek materyeller topladı. Açılışta sunuculuğu yapan Doktorant Bircan Cangül, Kuyucak Belediyesi Kültür Evi’nin yapım aşamasını anlattı. Daha sonra yapılan protokol konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilerek, konak içinde gezilirken Doktorant Cangül tarafından protokol üyelerine bilgi verildi. Daha sonra ikramlıkların sunumunun ardından açılış sona erdi. Kuyucak kültürüne ait envanterlerin sergilendiği mekanda, Kuyucak kültür ve tarihine ait Alimler, Ağaçlar ve Şifalı Bitkiler, Geleneksel Çeyiz, Üs Kat Sofa, Kültür Evi Kütüphane, Zeybek, Geleneksel Meslekler ve Günümüz Kuyucak Odaları olmak üzere toplam 8 oda bulunmakta ve Kuyucak’ın geleneksel yaşamı ile ilgili ziyaretçilere önemli bilgiler sunmaktadır.

"Kuyucak Bir Uygarlık Merkezi"

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, konuşmasında, “Kuyucak bir uygarlık merkezi. Yüzyıllardan beri burada yaşayan toplulukların, kültürel miraslarını taşıyan eski sakinlerinin maddi ve kültürel değerleriyle zenginleşen bir yerleşim yeridir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ruh, şehir kültürünün temelini insanlara benzer bir şekilde şehir hafızasını oluşturur. Bu nedenle şehirlerin kültürel değerlerini ve tarihi zenginliklerini yok edilmesini insanlardaki hafıza kaybına benzer. İşte bu kentin hafızasından önemli bir parça olan bu yapıda bu şehirde yaşayan ve iz bırakanlarını anlatarak şehir hafızasını korumuş olacağız. Çünkü bazen bir mimari yapıyı geleceğe taşımak binlerce cilttik kitap bırakmaktan daha önemli olmaktadır. Bu çalışma 1 yıllık bir emeğin mahsulüdür. Kuyucak ilçemizde bulunan 36 mahalle, ADÜ’de Halk Bilim Doktor Ant’ı Bircan Cangül ve belediyemizde oluşturduğumuz ekip ile haftada 3 gün gezip, değerli muhtarlarımızın yönlendirmeleriyle kayıt altına alınmıştır. Kültür Evimizin Kuyucak’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Aydın AK Parti kurucu il Başkanı ve 22 dönem eski milletvekili Ahmet Rıza Acar yaptıkları konuşmada Kuyucak Belediyesi Kültür Evi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti.