Kuyucak'ta Çanakkale anması

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Çanakkale Savaşı ve 18 Mart şehitleri 109'uncu yılında anıldı. Programda Pamukören Mahalle sakinlerine 24’ncü hayır yemeği de verildi.

Aydın Pamukören Kapalı Pazar Yeri'nde Kuyucak Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini 109'uncu yılına özgü anma programı düzenlendi.

Her sene geleneksel hale gelen etkinlikte 15 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı.

Denizli Mehteran takımı da marşlar seslendirdi. Çanakkale Zaferi anısına verilen 24’ncü hayır yemeğine katılım yoğun oldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden şehitlerimiz için ne yapsak azdır dedi.

Anma törenine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan, k Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Ak Parti Kuyucak Belediye başkan adayı Metin Ertürk de katıldı.

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