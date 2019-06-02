banner1005
3 ilçe ve bir beldede yenileme seçimleri yapıldı
3 ilçe ve bir beldede yenileme seçimleri yapıldı
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kuyucuk Gölü'nde sular yine çekilmeye başladı

Dünyada en çok kuş türüne sahiplik yapan göller arasında yer alan Kuyucuk Gölü'nde sular yine çekilmeye başladı. Kuş Cennetinin kurumasıyla gölde yaşayan kuşlar türleri de bölgeyi terk ediyor. Kuyucuk Gölü'nün kurumaması için genciyle yaşlısıyla bir araya gelen köylüler, farkındalık oluşturmak amacıyla göl çevresinde çöp topladı. Köy sakinleri ayrıca, göle su takviyesi yapılarak kuraklığın önüne geçilmesini istiyor.

Kuyucuk Gölü'nde sular yine çekilmeye başladı

Doğu'nun en büyük ve en çok çeşitliliğe sahip Kuş Cennetiydi, Kuyucuk GölüKars'ın Arpaçay İlçesindeki gölde, 230'un üzerinde kuş türü yaşıyor ve göl her yıl 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. Ancak yanlış kullanım nedeniyle suyun seviyesi yıldan yıla düştü, kuraklık başladı.

Kuyucuk Gölü, özellikle 2014 yılından beri yaz mevsimini kurak geçiriyor. Suyun çekilmesi tam da kuşların üreme dönemine denk geliyor. Bu durum kuş türlerini erken göçe zorluyor. Kuş Cenneti Kuyucuk Gölü'nde yaz başladığında kuş sesleri artık duyulmaz oluyor.

Kuyucuk Köyü sakinleri bu sözlerle dile getiriyor gölün ve kuşların kendileri için önemini… Kuraklığa dikkat çeken köy halkı ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için göl çevresinde çöp toplayarak temizlik yaptı.

Yetkililerden destek bekleyen köy halkı, göle su takviyesi yapılmasını istedi.

Nesli tükenmekte olan birkaç kuş türünün Kuyucuk Gölü'nü tercih edip üremesi, gölün önemini daha da artırıyor. Eski güzelliğine tekrar kavuşmak için can suyunu arayan Kuş Cenneti Kuyucuk Gölü, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #kars #Kuyucuk Gölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.