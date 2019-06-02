Dünyada en çok kuş türüne sahiplik yapan göller arasında yer alan Kuyucuk Gölü'nde sular yine çekilmeye başladı. Kuş Cennetinin kurumasıyla gölde yaşayan kuşlar türleri de bölgeyi terk ediyor. Kuyucuk Gölü'nün kurumaması için genciyle yaşlısıyla bir araya gelen köylüler, farkındalık oluşturmak amacıyla göl çevresinde çöp topladı. Köy sakinleri ayrıca, göle su takviyesi yapılarak kuraklığın önüne geçilmesini istiyor.

Doğu'nun en büyük ve en çok çeşitliliğe sahip Kuş Cennetiydi, Kuyucuk Gölü… Kars'ın Arpaçay İlçesindeki gölde, 230'un üzerinde kuş türü yaşıyor ve göl her yıl 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. Ancak yanlış kullanım nedeniyle suyun seviyesi yıldan yıla düştü, kuraklık başladı.



Kuyucuk Gölü, özellikle 2014 yılından beri yaz mevsimini kurak geçiriyor. Suyun çekilmesi tam da kuşların üreme dönemine denk geliyor. Bu durum kuş türlerini erken göçe zorluyor. Kuş Cenneti Kuyucuk Gölü'nde yaz başladığında kuş sesleri artık duyulmaz oluyor.



Kuyucuk Köyü sakinleri bu sözlerle dile getiriyor gölün ve kuşların kendileri için önemini… Kuraklığa dikkat çeken köy halkı ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak için göl çevresinde çöp toplayarak temizlik yaptı.



Yetkililerden destek bekleyen köy halkı, göle su takviyesi yapılmasını istedi.



Nesli tükenmekte olan birkaç kuş türünün Kuyucuk Gölü'nü tercih edip üremesi, gölün önemini daha da artırıyor. Eski güzelliğine tekrar kavuşmak için can suyunu arayan Kuş Cenneti Kuyucuk Gölü, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.







ulusal.com.tr